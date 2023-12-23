Тищенко оценил шансы Бивола в бою с Артуром

Двукратный олимпийский чемпион по боксу в полулегком и легком весе Алексей Тищенко поделился ожиданиями от предстоящего боя между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Линдоном Артуром.

«Если честно, то я не очень хорошо знаком со стилем и возможностями Артура. Но в любом случае Бивол должен подтвердить чемпионский уровень и без проблем разобраться с британцем. Не сомневаюсь в уверенной победе Дмитрия», — приводит слова Тищенко Vprognoze.ru.

У 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 21 победа в 21 поединке. В своем последнем бою 5 ноября 2022 года россиянин единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.

На счету 32-летнего Артура в профессиональной карьере — 23 победы и одно поражение. В последний раз он дрался 1 сентября 2023 года. Тогда Линдон нокаутировал аргентинца Брайана Нахуэля.

Бой между Биволом и Артуром за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе состоится 23 декабря в саудовском Эр-Рияде.