Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Бокс

Сегодня, 13:44

Тищенко оценил шансы на проведение боя между Биволом и Бетербиевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по боксу в полулегком и легком весе Алексей Тищенко прокомментировал информацию о том, что российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с соотечественником Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Если один из соперников подписал контракт на бой, то вероятность его проведения уже составляет как минимум 50%. Считаю, что Бетербиев тоже не будет избегать возможности объединить титулы. Если все настолько серьезно и реально, что есть контракт с подписью Бивола, то думаю, что поединок, скорее всего, состоится», — приводит слова Тищенко Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что встреча боксеров может пройти в марте 2024 года.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада. В активе 38-летнего Бетербиева 19 выигранных боев.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/boxing/11421122-tischenko-ocenil-shansy-na-provedenie-boya-mezhdu-bivolom-i-beterbievym.html
Бокс
Алексей Тищенко
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
0
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В 2024 году пройдут летняя Олимпиада и футбольный Евро
Дубову и Непомнящему присудили по 0 очков в партии за договорную ничью в Самарканде
Уволенная помощница Залужного была солисткой российской поп-группы
Экономист заявил о страхе Байдена из-за его провала на Украине
Подпольщик рассказал о прилете ракет ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тищенко оценил шансы Бивола в бою с Артуром