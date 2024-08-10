Тренер боксера Двали рассказал об эмоциональном состоянии спортсмена

Иван Щелок, тренер чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали, рассказал об эмоциональном состоянии спортсмена после травм, полученных в драке в Феодосии.

«Дима — человек сильный и никогда не показывает, что у него на душе. Со стороны кажется: чувствует себя нормально. Но мы не знаем, о чем он думает по ночам. Ведь именно ночью такие больные остаются наедине с собой и собственными мыслями. Тогда-то и начинаются ужасы.

Днем полегче — вокруг люди. А потом человек лежит и думает, что произойдет с ним дальше. Некоторые даже спать не в состоянии. У Дмитрия с этим вроде бы сложностей нет», — цитирует Щелока RT.

28 июля во время пробежки по набережной крымского города 23-летний Двали и его тренер-катмен вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В результате драки Двали получил перелом орбитальной кости и повредил второй глаз, а у тренера, помогавшего спортсмену диагностирован перелом руки.