Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Бокс

Сегодня, 11:20

Тренер боксера Двали рассказал об эмоциональном состоянии спортсмена

Telegram Дзен

Иван Щелок, тренер чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали, рассказал об эмоциональном состоянии спортсмена после травм, полученных в драке в Феодосии.
«Дима — человек сильный и никогда не показывает, что у него на душе. Со стороны кажется: чувствует себя нормально. Но мы не знаем, о чем он думает по ночам. Ведь именно ночью такие больные остаются наедине с собой и собственными мыслями. Тогда-то и начинаются ужасы.

Днем полегче — вокруг люди. А потом человек лежит и думает, что произойдет с ним дальше. Некоторые даже спать не в состоянии. У Дмитрия с этим вроде бы сложностей нет», — цитирует Щелока RT.

28 июля во время пробежки по набережной крымского города 23-летний Двали и его тренер-катмен вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В результате драки Двали получил перелом орбитальной кости и повредил второй глаз, а у тренера, помогавшего спортсмену диагностирован перелом руки.

Источник: RT
Бокс
Дмитрий Двали
0
Бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Русскую музыку включили в перерыве матча Сербия — США на Олимпиаде
На награждении боксеров в Париже перепутали флаги Таджикистана и Таиланда
Танкисты ВС РФ заняли огневые позиции в Курской области для ударов по ВСУ
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
Береговая охрана США заявила об обнаружении судна РФ около Алеутских островов
Популярное видео
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Асбаров считает Тима Цзю фаворитом возможного боя с Муртазалиевым