Умар Кремлев отреагировал на проведение боксерского турнира среди накуренных спортсменов

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев раскритиковал чемпионат по боксу, который прошел в Таиланде среди накуренных спортсменов.

«После историй с отстранением российских спортсменов, введением политических ограничений и идей по допуску трансгендеров в дисциплины другого пола спортивные чиновники поняли, что простые зрители устали от этого, а денег в карманы получается класть все меньше...

Как результат, появляются самые сумасбродные идеи в попытке хоть как-то завоевать внимание зрителя, например, скрестить бокс с наркотиками. Во всем мире спорт начинает терять свое назначение локомотива здорового образа жизни и встает на одну ступень с разрушительными идеями о наркотиках. Более того, в общественном пространстве через это легализуется мысль о допустимости наркотиков в спорте.

Но это совершенно недопустимо, как и участие любых спортсменов в таких авантюрах. В погоне за хайпом и просмотрами устроители этих мероприятий убивают главное в спорте — его воспитательную часть в области пропаганды здорового образа жизни!» — написал Кремлев в Telegram.

Чемпионат состоялся 27 августа на острове Самуй в Таиланде. Основная особенность турнира заключалась в том, что спортсменам необходимо употребить каннабис перед началом своих поединков.