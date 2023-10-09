Ural FC 4 состоится 19 октября в Перми

Турнир по боксу и кикбоксингу Ural FC 4 пройдет 19 октября в Перми. Начало в 18.00 по московскому времени. Изначально он должен был состояться 20 октября.

В турнире выступит олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев, который проведет бой с венесуэльцем Эндером Луцесом.

Главный кард турнира:

Бокс, до 84 кг, 4 раунда: Юрий Рябой (Россия) — Алиреза Ганбари (Иран);

К-1, до 85 кг, 3 раунда: Сергей Пономарев (Россия) — Юри де Соуза (Португалия);

К-1, бой за пояс Ural FC в весе до 90 кг, 3 раунда: Валерий Бизяев (Россия) — Бубакер Эл Бакури (Марокко);

Бокс, свыше 90,7 кг, 4 раунда: Кирилл Сидельников (Россия) — Нидаль Бикири (Нидерланды);

Бокс, до 61,2 кг, 10 раундов: Альберт Батыргазиев (Россия) — Эндер Луцес (Венесуэла).