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Сегодня, 13:54

Россияне — лучшие в мире в шахбоксе

Награждение на чемпионате мира по шахбоксу в Ереване.
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В Ереване прошел чемпионат мира по шахбоксу с участием спортсменов из 22 стран — это крупнейшее представительство за всю историю этого вида спорта.

Шахбокс — гибридный вид спорта, в котором соревнования по шахматам и боксу проводятся в чередующихся раундах.

Первое место в командном зачете мирового первенства в Армении с большим отрывом заняла сборная России, за которую выступали спортсмены из Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска, Сургута, Москвы, Екатеринбурга, Новороссийска и других городов. Наша сборная под национальным флагом завоевала 28 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Второе место заняла сборная Франции, один из главных и принципиальных соперников россиян, с несколькими чемпионами мира в составе. На третьем месте — команда Германии.

Трехкратной чемпионкой мира в Ереване стала София Аргандейкина из Санкт-Петербурга, которая завоевала золото в шахбоксе (классик), шахбоксе-лайт и шахбоксе-фит, продемонстрировав отличный уровень и бокса, и шахматного искусства. Также можно отметить новичка российской сборной, москвича Игоря Дзиова. Пробившись в финал в первую очередь за счет сильных шахмат, он встретился в решающем поединке на ринге с французом Джулиеном Джулисом и отправил его в нокаут в первом же раунде.

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