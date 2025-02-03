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Сегодня, 14:46

В Госдуме РФ выразили соболезнования в связи со смертью Армена Саркисяна

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти президента федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна.

«Такие вещи не должны происходить. К сожалению, террористы добрались и до спорта. Это происходит в центре Москвы... Тяжело говорить. Соболезнования семье и всей федерации. Обязательно сейчас нужно обратить внимание и оказать поддержку самой федерации Донецкой республики, там судьбы детей, спортсменов, тренеров. Федерация бокса России всегда оказывала всяческую поддержку. Здесь была огромная работа проделана как раз самим Арменом Саркисяном», — сказал Свищев «СЭ».

Также депутат Госдумы РФ рассказал об разговоре с президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлевым.

«Я уже пообщался с Умаром Кремлевым. Сейчас ведется активная работа и взаимодействие с правоохранительными органами. Я уверен, что злоумышленники будут найдены и наказаны», — добавил Свищев.

3 февраля в жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв. Саркисян был госпитализирован в тяжелом состоянии сразу после происшествия. По данным Mash, предварительной причиной смерти является проникающее ранение осколком в районе сердца.

(Дарик Агаларов)

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