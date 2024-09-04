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В Москве открыт памятник двукратному олимпийскому чемпиону Лагутину

Памятник Борису Лагутину.
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4 сентября на Троекуровском кладбище был открыт памятник советскому боксеру, двукратному олимпийскому чемпиону Борису Лагутину.

Памятник создал заслуженный скульптор России Владимир Усов. В числе его работ памятники двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Ивану Ярыгину и народному артисту России Дмитрию Хворостовскому.

На церемонии открытия памятника присутствовали: генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, замминистра спорта Алексей Морозов, генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин, олимпийские чемпионы по боксу Олег Григорьев и Александр Лебзяк, чемпионы мира по любительскому и профессиональному боксу Валерий Рачков, Андрей Курнявка, Елена Савельева, Денис Лебедев, Анатолий Александров, Светлана Кулакова.

Также на церемонии присутствовала семья Бориса Николаевича: вдова Татьяна Петровна, сыновья Александр Борисович и Петр Борисович, а также его внуки, друзья, ветераны бокса.

«Лагутин был поистине легендарной личностью, мегазвездой мирового бокса. Золотыми буквами он вписал свое имя во всемирную историю спорта. Его отличали блестящая техника, невероятная сила воли и несокрушимый дух победителя. Для любителей бокса он был настоящим кумиром. Борис Лагутин был не только выдающимся спортсменом. Он был настоящим патриотом, который гордился своей страной и всегда стремился прославить ее на международной арене. Федерация бокса России видит своей задачей не только заботиться о здравствующих членах боксерской семьи, но и чтить память об ушедших от нас», — сказала Кириенко на церемонии.

Лагутин ушел из жизни 4 сентября 2022 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом, бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом Европы, шестикратным чемпионом Советского Союза.

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