Вадим Немков заявил, что Хадису отдали победу за то, что он два раза был сверху и «дожил» до конца боя

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал решение независимой коллегии судей, которая присудила победу его брату Виктору в бою с Хадисом Ибрагимовым.

«Да было понятно, что Витек выиграл. Он был лучше по ходу боя во всех аспектах. Во втором раунде брат перевел Хадиса, но у Ибрагимова получилось вылезти, и он сверху несколько раз попал. В четвертом раунде он забрал 30-40 секунд концовки. Это были его лучшие моменты за весь бой. Витек попадал в стойке, делал переводы, попытку удушающего, работал лоу-киками. Хадису отдали победу за то, что он два раза был сверху и «дожил» до конца боя. Это его главные достижения. Отдать победу в таком бою... Пояс надо выиграть, претендент должен сделать больше чемпиона», — сказал Немков MMA.Metaratings.ru.

В декабре 2024 года на турнире «Наше Дело 86» прошел поединок между Ибрагимовым и Виктором Немковым. Бойцы сражались за титул в тяжелом весе, и по итогам раздельного решения судей победу одержал Ибрагимов, отобрав чемпионский пояс у своего оппонента.