Валуев считает, что IBA может вернуть признание при новом руководстве МОК

Бывший чемпион мира Николай Валуев считает, что международная ассоциация бокса (IBA) может вернуть признание с приходом нового руководства МОК.

«Боксеры воюют с МОК, который следит за организацией и ее президентом Умаром Кремлевым. Они бы хотели прогнуть федерацию под себя. IBA надо продолжать работу с федерациями, убеждать, работать с новым руководством МОК, когда оно придет. Международная ассоциация бокса продолжит работу и будет объяснять, что в ней все справедливее, лучше и выгоднее, чем где бы то ни было», — приводит слова Валуева ТАСС.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

С конца 2020 года главой IBA является россиянин Умар Кремлев. Организация отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации.