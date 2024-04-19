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Сегодня, 14:11

Валуев заявил, что Международная ассоциация бокса строго следует олимпийским принципам

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что Международная ассоциация бокса (IBA) строго следует олимпийским принципам.

«Международная ассоциация бокса, возглавляемая Умаром Кремлевым, — это тот демократический ресурс, где руководитель и само течение дел доказывают, что организация наиболее полно сегодня отвечает тем олимпийским принципам, которые записаны в Олимпийской хартии. Которые не соблюдает Томас Бах», — цитирует Валуева ТАСС.

МОК ранее заявил, что бокс будет исключен из программы Игр 2028 года в Лос-Анджелесе, если не найдется организации, способной взять на себя работу по проведению отборочного турнира к Олимпиаде.

Источник: https://tass.ru/sport/20591545
Николай Валуев
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