Владимир Кличко может вернуться в бокс в 49 лет

Менеджер украинского боксера Владимира Кличко Тим Лоффлер сообщил, что спортсмен готов возобновить карьеру после 8-летней паузы.

«Владимир сказал, что подрался бы за титул, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Посмотрим, ему будет 49 в марте. Уж кто-кто, а Владимир может это сделать, он в превосходной форме», — цитирует Лоффлера РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал EsNews.

Менеджер Кличко отметил, что боксер не намерен драться со своим соотечественником Александром Усиком и хотел боя с Тайсоном Фьюри.

48-летний украинец завершил карьеру в 2017 году после поражения в поединке с британским боксером Энтони Джошуа. За свою карьеру Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел 5 поражений.