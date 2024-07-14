Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут поединок в субботу, 20 июля. Бой состоится в рамках боксерского вечера в спортивном комплексе Live Arena в Москве. Формат поединка — восемь раундов по правилам профессионального бокса. Схватка Минеев — Исмаилов начнется не ранее 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира в 22.00 мск.

Российские бойцы ранее уже выходили в октагон. Первый бой состоялся в 2018 году на турнире Fight Night Global. В 5-раундовой схкватке не смогли выявить победителя. Рефери присудили ничью. В 2021-м Минеев и Исмаилов провели реванш, в котором досрочная победу досталась Владимиру. Оба эти поединка прошли по правилам ММА.