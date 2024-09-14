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Сегодня, 22:45

Влодарчик удивлен подозрениям в допинге россиянина Дрозда

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Польский боксер Кшиштоф Влодарчик удивлен решению Международного агентства допинг-тестирования (ITA) временно отстранить экс-чемпион мира по версии WBC Григория Дрозда в связи с подозрениями в нарушении правил.

«Я удивлен. Помню этот бой, он по понятным причинам оставил у меня не самые лучшие воспоминания», — сказал Влодарчик ТАСС.

Дрозду 45 лет, он объявил о завершении профессиональной карьеры в конце 2017 года. Он владел чемпионским поясом WBC в 2014-2015 годах, один раз его защитив

Источник: ТАСС
Григорий Дрозд

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