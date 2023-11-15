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Сегодня, 18:51

Жасулан Акимжан снялся с полуфинала международного гран-при «Наше Дело» против Ашурлаева из-за травмы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Казахстанский боец Жасулан Акимжан снялся с полуфинального поединка международного гран-при «Наше Дело» в полулегком весе против своего соотечественника Наби Ашурлаева, сообщает пресс-служба промоушена «Наше Дело».

Акимжан пропустит бой из-за травмы. Его заменит россиянин Сергей Андреев.

Бой Наби Ашурлаев — Сергей Андреев состоится 22 ноября на турнире бойцовской лиги «Наше Дело». Победитель встретится в финале с Артуром Арутюняном.

Призовой фонд международного гран-при в полулегком весе составляет 5 миллионов рублей.

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