22-летний боксер умер во время тренировки в Челябинске

Российский боксер Георгий Оголихин скончался во время тренировки, проходившей в челябинском дворце спорта «Динамо», сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Федерацию бокса Челябинской области.

Спортсмен потерял сознание во время занятия и не пришел в себя. Отмечается, что Центр спортивной подготовки по боксу Челябинской области и региональная федерация бокса инициировали служебную проверку по данному инциденту. Тренер Оголихина будет отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств.

22-летний боксер тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко. Ранее спортсмен не жаловался на свое здоровье. Он имел медицинский допуск и справку для занятий боксом.