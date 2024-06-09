Мэнни Пакьяо и Марио Барриос могут подраться за титул WBC осенью

Единственный экс-чемпион мира в восьми весовых категориях в истории бокса Мэнни Пакьяо (62-8) рассматривает возможность проведения боя с Марио Барриосом (29-2) за титул в WBC в полусреднем весе осенью в Лас-Вегасе, сообщил ESPN президент промоутерской компании Пакьяо Шон Гиббонс.

45-летний Пакьяо не выступал с августа 2021 года, когда проиграл Йорденису Угасу (27-6) решением судей. Боксер является бывшим сенатором Филиппин (2016-22) и, как ожидается, будет добиваться переизбрания в следующем году.

Барриос завоевал временный титул WBC в полусреднем весе, победив Угаса единогласным решением судей (117-108, 118-107, 118-107). Бой состоялся 30 сентября 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.