Мэнни Пакьяо подерется с Тихиро Судзуки 28 июля в Японии

Единственный экс-чемпион мира в восьми весовых категориях в истории бокса Мэнни Пакьяо (62-8) проведет три трехминутных раунда против бойца ММА Тихиро Судзуки (13-3) на боксерском шоу 28 июля в Сайтаме, Япония, сообщает инсайдер Майк Коппингер в соцсети X.

«Пакьяо будет стремиться сохранить форму перед поединком с [Марио] Барриосом, который, как он надеется, станет титульным в этом году», — добавил Коппингер.

Ранее стало известно, что Пакьяо рассматривает возможность проведения боя с Марио Барриосом (29-2) за титул WBC в полусреднем весе осенью в Лас-Вегасе, США.