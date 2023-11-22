Источник: абсолютного чемпиона Джермелла Чарло лишили второго пояса за отказ драться

Абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло лишили второго пояса. Об этом MMA.Metaratings сообщил россиянин Бахрам Муртазалиев, которые заявил, что разыграет пояс чемпиона мира по версии IBF с немцем Джеком Кулкаем.

1 октября Чарло был лишен чемпионского пояса по версии WBO, после отказа драться с австралийцем Тимом Цзю.

30 сентября Чарло провел поединок с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой завершился победой Канело единогласным решением судей (119-109, 119-108, 119-108). Поражение стало для Чарло вторым в карьере, на его счету также 35 побед.