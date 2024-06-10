Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:18

Наоя Иноуэ назвал лучшего боксера в мире

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Неоспоримый чемпион в двух весовых категориях Наоя Иноуэ (27-0) считает, что он лучший боксер вне зависимости от весовой категории, но отметил, что его впечатлило выступление абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) в бою с экс-чемпионом WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-1).

«Лучший боксер на данный момент? Я считаю важным признавать свои достижения, но бой между Кроуфордом и Спенсом меня очень впечатлил», — сказал японец Top Rank Boxing.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля 2023-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Иноуэ в прошлом бою нокаутировал Луиса Нери (35-2) в шестом раунде и сохранил титулы WBA (Super), WBC, IBF, WBO и The Ring в легчайшем весе. Бой состоялся 6 мая в Токио, Япония.

Бокс
Теренс Кроуфорд
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
«СКА-Арена» в Санкт-Петербурге пострадала в результате пожара
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Экс-чемпион мира Майкл Мурер: «Травмы остаются с боксером еще долго после того, как он снимает перчатки»

Эдди Хирн назвал возможного соперника Джошуа: «Мы обязаны устроить этот бой»