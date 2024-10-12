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Сегодня, 12:13

Адесанья поставил 10 тысяч долларов на победу Бивола в бою с Бетербиевым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поставил на победу российского боксера Дмитрия Бивола в поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

35-летний новозеландец поставил на Бивола 10 тысяч долларов. Победа Дмитрия принесет ему чуть более 7 тысяч долларов.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию поединка между Биволом и Бетербиевым.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Исраэль Адесанья

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