Адесанья поставил 10 тысяч долларов на победу Бивола в бою с Бетербиевым

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поставил на победу российского боксера Дмитрия Бивола в поединке с соотечественником Артуром Бетербиевым.

35-летний новозеландец поставил на Бивола 10 тысяч долларов. Победа Дмитрия принесет ему чуть более 7 тысяч долларов.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию поединка между Биволом и Бетербиевым.