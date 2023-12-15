Агрба победил Бекбауова на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Астане

Серебряный призер Европейских игр-2019 россиянин Харитон Агрба раздельным решением судей победил финалиста чемпионата мира-2023 и Азии-2022 Дулата Бекбауова из Казахстана. Этот бой в весе до 67 кг прошел в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», который состоялся в Астане.

«Атмосфера отличная. Хочу поблагодарить IBA за такой праздник бокса в Казахстане. Я боксировал против серьезного соперника. У меня была хорошая возможность проявить себя, открыть что-то новое для себя. Мне удалось победить, и я доволен своей работой. Надеюсь, всем понравился наш поединок», — приводит слова Агрба пресс-служба клуба.

Также на турнире россиянин Никита Зонь единогласным решением судей уступил чемпиону мира-2019 Бекзату Нурдаулетову в бою в весе до 80 кг. Выступающий за Сербию россиянин Павел Федоров единогласным решением судей одолел казахстанца Ертугана Зейнуллинова.