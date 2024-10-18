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Сегодня, 01:12

Батыргазиев: «Хочется объединить пояса, чувствую — эта цель близка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Временный чемпион WBA Альберт Батыргазиев (11-0, КО 8) прокомментировал победу техническим нокаутом над филиппинцем Альбертом Пагару (35-1, КО 24) в поединке в весовой категории до 60 кг на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе.

«Мне уже хочется проводить бои по 12 раундов, потому что спрос рождает предложение. Если будете сильнее болеть за меня, то мы проведем и 12 раундов. Намекаю на титульные бои, хочется проводить их чаще. Хочется объединить пояса, чувствую — эта цель близка. Если раньше я не говорил о таких именах, как Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон. Считал это преждевременным, а сейчас — самое время начинать об этом говорить.

Мы делали предложение Джервонте Дэвису, но он отказался. Он предпочел поединок с Ламонтом Роучем в декабре. Даже если Роуч проиграет в поединке в легком весе, то он должен будет провести защиту пояса WBA во втором полулёгком весе со мной в течение 120 дней. Я обязательный претендент. Если возвращаться к бою с Пагарой, то уже в первом раунде он дал мне понять, что хочет пройти всю дистанцию — никуда не спешил. Но у соперника вылетело плечо, и он, к сожалению, не смог продолжить бой», — приводит пресс-служба федерации бокса России слова Батыргазиева.

Источник: Официальный сайт федерации бокса России
Бокс
Альберт Батыргазиев

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