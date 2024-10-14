Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

14 октября, 19:30

Альберт Батыргазиев подерется с Альбертом Пагарой в турнире в Уфе

Telegram Дзен

Олимпийский чемпион-2020, временный чемпион WBA Альберт Батыргазиев (11-0, КО 8) узнал имя нового соперника по поединку 17 октября в Уфе во время первой защиты пояса чемпиона IBA в весе до 60 кг.

Российский боксер встретится с Альбертом Пагарой (35-1, КО 24) из Филиппин. Этот 10-раундовый поединок возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA». Изначально соперником Батыргазиева должен был стать бывший суперчемпион WBA Николас Уолтерс (29-1-1, КО 22) из Ямайки.

«К сожалению, команда Уолтерса, мягко говоря, непрофессионально отнеслась к процессу. У нас был подписан контракт, но они отказались от поединка, ссылаясь на травму. Даже прислали соответствующие медицинские документы. Но выявлен факт, что у Уолтерса на начало ноября запланирован другой поединок с Диасом. Наша команда подаст на него в суд за неисполнение контрактных обязательств. Но не в этом суть. Мы уже научены опытом, поэтому еще в начале сентября у нас был заключен контракт с Пагарой, который готовился к бою в качестве резервиста», — сказал менеджер и тренер Батыргазиева Эдуард Кравцо.

Батыргазиев завоевал титул IBA в декабре 2023 года в турнире «Ночь чемпионов IBA» в Дубае, когда единогласным решением судей одолел многократного призера Олимпийских игр кубинца Ласаро Альвареса. В последний раз 30-летний Пагара выходил на ринг в июне этого года, когда завоевал пояс IBF Asia.

Альберт Батыргазиев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Казанский «Сокол» из второй лиги ищет таролога
Младший сержант ВС РФ Каратаев перехватил управление украинским БПЛА
Шахматиста родом с Украины Шевченко сняли с чемпионата Испании за мошенничество
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
В Великобритании раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
Мать вывесившей флаг РФ в Одессе рассказала о солидарности народа с ее поступком
Сегодня
Вчера
Неделя