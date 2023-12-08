Олимпийский чемпион Батыргазиев: «Для меня первым оспорить пояс IBA является большой честью»

Чемпион Олимпийских игр 2020 года по боксу, россиянин Альберт Батыргазиев высказался о предстоящем противостоянии против кубинца Ласаро Альвареса.

«Созревает большое событие. IBA создала серьезную лигу, и для меня первым оспорить чемпионский пояс является большой честью, — заявил Батыргазиев журналистам после церемонии взвешивания в Дубае. — И я не упущу эту возможность. Я полностью сконцентрирован. Мы готовы к победе, и мы ее заберем».

Батыргазиев и Альварес возглавят турнир «Ночь чемпионов IBA», который пройдет 9 декабря в Дубае. На кону боя первый в истории профессиональный пояс IBA в весе до 60 кг.