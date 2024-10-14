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Сегодня, 14:23

Александр Емельяненко объяснил, почему пропал с радаров в последние месяцы

Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал свою низкую активность в социальных сетях в последние месяцы.

По словам спортсмена, руководство бойцовского промоушена Ural FC длительное время не могло организовать ему поединок. В связи с этим Емельяненко-младший решил вернуться в реабилитационный центр «Иман»:

«Я как бы понимаю, что, когда человек держит себя на пике, у него горят нервы. Поэтому, чтобы не сорваться, не уйти к своему другу-бутылке, я решил приехать в центр «Иман», пройти ремиссию», — заявил Емельяненко в интервью пресс-службе центра «Иман».

Последний бой Александр провел в мае 2023 года, победив блогера Евгения Ершова. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, 10 поражений и 1 ничья в ММА.

Александр Емельяненко

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