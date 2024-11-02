Емельяненко восхитился Бетербиевым: «Не вижу причин, по которым он мог бы проиграть»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко оценил навыки непобежденного боксера Артура Бетербиева (21-0).

«Он хорошо дышит, он физически и технически развит. Я не вижу причин, по которым он мог бы проиграть, — рассказал Емельяненко в интервью пресс-службе реабилитационного центра «Иман». — То есть он полностью сконцентрирован на бое. И любителям, и профессионалам я посоветую не обращать внимания на трибуны, когда выходите на ринг. Вы должны четко слышать угол, секунданта и рефери. Все. Больше вас ничего не должно волновать».

12 октября в Эр-Рияде Артур Бетербиев раздельным решением судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.