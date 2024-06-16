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Александр Гвоздик — Дэвид Бенавидес: смотреть трансляцию боя в прямом эфире

Гвоздик проведет поединок за титул временного чемпиона WBC против Бенавидеса 16 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Гвоздик.
Фото AFP
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Украинский боксер Александр Гвоздик проведет 12-раундовый поединок за вакантный титул временного чемпиона WBC в полутяжелом весе против американца Дэвида Бенавидеса в ночь с 15 на 16 июня. Вечер бокса состоится на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало поединка — около 05.00 по московскому времени.

На территории России легальной видеотрансляции боя Гвоздик — Бенавидес не будет. Смотреть поединок в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

На счету 27-летнего американца 28 побед в 28 поединках. 37-летний представитель Украины в профессиональном боксе провел 21 бой (20 побед и одно поражение).

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Бокс
Александр Гвоздик
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