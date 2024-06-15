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Сегодня, 13:15

Александр Гвоздик — Дэвид Бенавидес: время начала и где смотреть бой

Гвоздик и Бенавидес сразятся за титул временного чемпиона WBC в полутяжелом дивизионе 16 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Гвоздик.
Фото AFP
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Украинец Александр Гвоздик и Дэвид Бенавидес из США проведут поединок за вакантный титул временного чемпиона WBC в полутяжелом дивизионе в ночь на 16 июня. Боксерский вечер пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало боя ожидается около 05.00 по московскому времени. Формат поединка — 12 раундов.

В России официальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире бесплатно смотреть бой Гвоздик — Бенавидес можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

27-летний американец — непобежденный боксер. Бенавидес в профессиональном боксе одержал 28 побед (24 досрочно) в 28 поединках. В последний раз он выходил на ринг осенью 2023-го, где победил соотечественника Деметриуса Андраде.

37-летний украинский боксер в карьере провел 21 бой, в которых он одержал 20 побед и одно поражение. Последний поединок Гвоздика состоялся в сентябре прошлого года. Тогда Александр победил бразильца Айзека Родригеса нокаутом.

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Бокс
Александр Гвоздик
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