Александр Гвоздик назвал лучшего боксера в мире

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-1) считает, что его соотечественник Александр Усик (22-0) — лучший боксер современности.

«Без сомнения, Усик — номер один боксер вне зависимости от категории. Конечно, есть отличные бойцы, такие как Теренс Кроуфорд, Канело и другие ребята, но кто против того, что Усик сейчас заслуженно номер один в рейтинге?» — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу ABN Sports Media.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.