Поветкин: «Я бы не хотел этот бой между Бетербиевым и Биволом, потому что дерутся два российских боксера»

Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин прокомментировал предстоящий бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

«Я бы не хотел этот бой, потому что дерутся два российских боксера. Сначала надо перебить иностранцев, а потом встречаться друг с другом. Конечно, на данный момент это самые сильные боксеры. Скажу честно, я не знаю, как сложится бой. Бивол техничнее, Бетербиев мощнее и агрессивнее.

Место проведения боя не от них зависит. Если бы зависело от них, конечно, бой прошел бы в России. Для наших любителей бокса было бы классно», — цитирует «РБ Спорт» Поветкина.

Обладатель поясов IBO и WBA в полутяжелом весе Бивол одержал 23 победы при нуле поражений. У Бетербиева, который владеет поясами IBF, WBO и WBC, 20 побед и ни одного поражения.