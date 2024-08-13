Поветкин обратился к жителям Курской области: «Скоро приеду на свою родину и буду вместе с вами»

Олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) поддержал жителей Курской области.

«Всем землякам-курянам я желаю терпения. Я скоро буду с вами. Я скоро приеду на свою родину и буду вместе с вами», — приводит слова боксера NEWS.ru.

Ранее Поветкин был назначен заместителем губернатора Вологодской области. Экс-боксер будет отвечать за блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни.