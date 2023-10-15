Поветкин: «Критика за слова о Махачеве? Мне до фонаря»

Российский боксер Александр Поветкин ответил на критику болельщиков после его слов об Исламе Махачеве. Ранее Поветкин сказал, что болеет только за русских бойцов и не знает о Махачеве.

«Оправдываться не люблю, — сказал Поветкин «СЭ». — Я сказал так, как сказал. Понимаешь, у меня много друзей русских, которые дерутся. У меня конкретно за Махачева спросили. Я знаю, что есть боец такой, но я не слежу за ним. А что люди какую-то ерунду начинают нести... У меня много друзей и чеченцы, и азербайджанцы, и дагестанцы, я до сих пор общаюсь с ребятами. Все начинают на свой лад перекручивать, но я на это внимание не обращаю, мне до фонаря».