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Сегодня, 00:33

Поветкин: «Критика за слова о Махачеве? Мне до фонаря»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Александр Поветкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Российский боксер Александр Поветкин ответил на критику болельщиков после его слов об Исламе Махачеве. Ранее Поветкин сказал, что болеет только за русских бойцов и не знает о Махачеве.

«Оправдываться не люблю, — сказал Поветкин «СЭ». — Я сказал так, как сказал. Понимаешь, у меня много друзей русских, которые дерутся. У меня конкретно за Махачева спросили. Я знаю, что есть боец такой, но я не слежу за ним. А что люди какую-то ерунду начинают нести... У меня много друзей и чеченцы, и азербайджанцы, и дагестанцы, я до сих пор общаюсь с ребятами. Все начинают на свой лад перекручивать, но я на это внимание не обращаю, мне до фонаря».

Александр Поветкин
Ислам Махачев
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