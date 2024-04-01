Поветкин: «Пока мне не позволяет здоровье, но скоро вернусь на ринг»

Олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) подтвердил, что хотел бы вернуться на ринг ради боя с экс-временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом (30-3).

«Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому я проиграл в последний раз», — приводит слова Поветкина «Комсомольская правда».

Поветкин проиграл Уайту в реванше техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 27 марта 2021 года на Europa Point Sports Complex в Гибралтаре, Великобритания.