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Сегодня, 13:41

Поветкин: «Пока мне не позволяет здоровье, но скоро вернусь на ринг»

Давид Хачатрян
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Олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) подтвердил, что хотел бы вернуться на ринг ради боя с экс-временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом (30-3).

«Конечно, я очень хочу вернуться. Пока мне не позволяет здоровье, но это будет очень скоро. Хочу встретиться на ринге с Диллианом Уайтом, которому я проиграл в последний раз», — приводит слова Поветкина «Комсомольская правда».

Поветкин проиграл Уайту в реванше техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 27 марта 2021 года на Europa Point Sports Complex в Гибралтаре, Великобритания.

Источник: https://www.spb.kp.ru/daily/27586.5/4911793/
Бокс
Александр Поветкин
Диллиан Уайт
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