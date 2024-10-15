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Сегодня, 21:04

Комментатор Садоков: «У меня не было симпатии ни к Бетербиеву, ни к Биволу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный комментатор Александр Садоков высказался о своей работе на титульном боксерском бою между двумя россиянами — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

После поединка футболист Артем Дзюба обвинил Садокова в болении за Бетербиева, которому судьи отдали победу раздельным решением.

«Каждый может высказать свою точку зрения, но желательно при этом соблюдать несколько принципов: делать это в культурной манере, не переходя на личности, и аргументировать свои слова. Понимаю, что моя работа предполагает наличие обратной связи, и форма может быть абсолютно любой. Комментирую я давно, слышал про себя всякое. Отношусь к этому нормально, в том числе к словам Дзюбы. Просто Артем — спортсмен, горячий характер. Настроился на победу одного боксера, но ее не случилось. Вот чуть-чуть и распереживался. Думаю, сейчас Дзюба так не сказал бы. У меня не было симпатии ни к Бетербиеву, ни к Биволу», — приводит слова Садокова Sport24.

Бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в ночь с 12 на 13 октября. Победу одержал Артур раздельным решением судей.

Источник: Sport24
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

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