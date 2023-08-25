26 августа, в субботу, в польском Вроцлаве британский боксер Даниэль Дюбуа проведет бой с действующим чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA Super, The Ring и IBF IBI Александром Усиком. Поединок пройдет на стадионе «Вроцлав», ориентировочное начало — в 00.00 по московскому времени 27 августа.

В России не будет официальной видеотрансляции противостояния украинца и британца. Бой Усика с Дюбуа покажут сервисы ESPN+ в США и TNT Sports в Великобритании.

На счету 36-летнего Усика в профессиональном боксе — 20 побед и ни одного поражения. 13 боев Александр завершил досрочно.

У 25-летнего Дюбуа в боксе — 19 побед и одно поражение. 18 поединков британец завершил нокаутом, уступил также досрочно.

Александр Усик против Даниэля Дюбуа, бой за звание чемпиона мира по трем версиям: основная информация