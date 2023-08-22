Усик подерется с Дюбуа за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO

В субботу, 26 августа в Польше на стадионе «Вроцлав» украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа подерутся в главном бою боксерского вечера за звание чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе. Начало турнира— 20.00 по московскому времени, главный бой ожидается около 00.00 мск.

Легальной трансляции в России не будет. Прямой эфир поединка Усик — Дюбуа можно посмотреть на платформе TNT Sports с использованием VPN и телеканале ESPN+. Также видеотрансляция будет доступна на сайтах букмекерских компаний.

36-летний украинский боксер обладает титулами по версиям WBO, WBA и IBF. Александр за карьеру провел 20 боев (во всех победил). В своем последнем поединке в августе прошлого года Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа раздельным решением судей.

25-летний британец является чемпионом WBA World. На его счету 20 проведенных боев, в которых он одержал 19 побед и одно поражение. Предыдущий поединок он провел против Кевина Лерены из ЮАР в декабре 2022-го. Тогда Дюбуа победил техническим нокаутом.