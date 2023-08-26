Усик подерется с Дюбуа за звание чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе

В субботу, 26 августа, на стадионе «Вроцлав» в Польше украинский боксер Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа подерутся в главном бою боксерского вечера за звание чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO в тяжелом весе. Турнир начнется в 20.00 по московскому времени, главный бой вечера стартует ориентировочно в 00.00 мск.

Официальной трансляции на территории России не будет. Прямой эфир поединка Усик — Дюбуа можно посмотреть на платформе TNT Sports с использованием VPN и на телеканале ESPN+. Также видеотрансляция будет доступна на сайтах букмекерских контор. Текстовую онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа проведет «СЭ.

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