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Сегодня, 22:30

Александр Усик: когда второй бой с Тайсоном Фьюри — дата и где пройдет реванш

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри — Александр Усик.
Фото Reuters
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Реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика состоится 21 декабря 2024 года. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время начала на данный момент официально не анонсировано.

В России трансляции боя Фьюри — Усик не планируются (первый бой также не показывали).

Первый поединок состоялся 17 мая, тогда победу раздельным решением одержал украинский боксер.

36-летний Фьюри — бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA, WBO, IBO. Профессиональный рекорд Цыганского Короля в боксе — 34 победы, одно поражение и одна ничья (24 боя Тайсон завершил досрочно).

37-летний Усик — действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring. Профессиональный рекорд Александра в боксе — 22 победы и ни одного поражения (14 боев завершил досрочно).

Тайсон Фьюри и&nbsp;Александр Усик. Тайсон Фьюри — Александр Усик: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри

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