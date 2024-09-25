Реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика состоится 21 декабря 2024 года. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Время начала на данный момент официально не анонсировано.

В России трансляции боя Фьюри — Усик не планируются (первый бой также не показывали).

Первый поединок состоялся 17 мая, тогда победу раздельным решением одержал украинский боксер.

36-летний Фьюри — бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA, WBO, IBO. Профессиональный рекорд Цыганского Короля в боксе — 34 победы, одно поражение и одна ничья (24 боя Тайсон завершил досрочно).

37-летний Усик — действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring. Профессиональный рекорд Александра в боксе — 22 победы и ни одного поражения (14 боев завершил досрочно).