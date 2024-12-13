Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

13 декабря, 23:30

Александр Усик против Тайсона Фьюри 2: дата проведения боя и во сколько начнется

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой-реванш в ночь на 22 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Александр Усик с кадром первого боя против Тайсона Фьюри а пресс-конференции реванша.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в ночь с 21 декабря.

Бой Усик vs Фьюри 2 возглавит боксерский вечер и начнется после полуночи по московскому времени, ориентировочно — не ранее 1.30 мск воскресенья, 22 декабря.

На кону — титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Усик после победы над Фьюри в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей стал абсолютным чемпионом. Летом Александр оставил вакантным пояс IBF из-за пункта контракта об обязательном реванше с Тайсоном.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

По данным The Sportster, в повторном бою пропорция распределения гонораров сместилась от британца к украинцу: Усик получит порядка 114 миллиона долларов, а Фьюри заработает около 76 миллионов.

Новый бой: Фьюри против Усика, дата реванша 21.12.2024 — последние новости

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России
В Грузии назвали путем в никуда интеграцию в Евросоюз
Главный тренер «Спартака» Станкович развелся после 23 лет брака
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Сегодня
Вчера
Неделя