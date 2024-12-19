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Сегодня, 16:00

Александр Усик проведет бой-реванш с Тайсоном Фьюри в ночь на 22 декабря

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся в ночь на 22 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Украинский боксер Александр Усик
Александр Усик.
Фото Getty Images
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Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут второй поединок в 2024 году. Бой возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 декабря, около 1.30 по московскому времени.

С более подробной информацией о поединке можно ознакомиться в этом материале.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоялся в ночь с 18 на 19 мая. Тогда Усик выставил пояса WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring, а Фьюри — WBC. Александр победил раздельным решением судей и собрал все титулы, а летом оставил вакантным пояс IBF.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: сегодня соперники встретятся лицом к лицу на пресс-конференции. Онлайн-трансляция

37-летний Усик остается непобежденным, он выиграл все 22 поединка в своей карьере. В активе 36-летнего Фьюри 34 победы при одном поражении и одной ничьей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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