Александр Усик против Тайсона Фьюри 2: когда дата боя-реванша

Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в субботу, 21 декабря.

Поединок Усик vs Фьюри 2 возглавит боксерский вечер и начнется после полуночи по московскому времени, ориентировочно — не ранее 1.30 мск воскресенья, 22 декабря.

На кону — титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Усик стал абсолютным чемпионом после победы над Фьюри в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей, но после этого оставил вакантным пояс IBF.

Усик одержал 22 победы в 22 боях на профессиональном уровне, у Фьюри — 34 победы, одна ничья и одно поражение. Результат первого поединка Александра и Тайсона был определен раздельным решением судей.