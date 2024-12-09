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Сегодня, 02:00

Александр Усик против Тайсона Фьюри 2: когда дата боя-реванша

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут ответный бой
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Александр Усик vs Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
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Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» в субботу, 21 декабря.

Поединок Усик vs Фьюри 2 возглавит боксерский вечер и начнется после полуночи по московскому времени, ориентировочно — не ранее 1.30 мск воскресенья, 22 декабря.

На кону — титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Усик стал абсолютным чемпионом после победы над Фьюри в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей, но после этого оставил вакантным пояс IBF.

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

Усик одержал 22 победы в 22 боях на профессиональном уровне, у Фьюри — 34 победы, одна ничья и одно поражение. Результат первого поединка Александра и Тайсона был определен раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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