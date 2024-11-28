Александр Усик против Тайсона Фьюри: дата боя и когда пройдет реванш

Украинский боксер Александр Усик проведет бой в тяжелом весе против британца Тайсона Фьюри в ночь на 22 декабря. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — после 1.30 по московскому времени.

Первый поединок в супертяжелом весе за звание абсолютного чемпиона мира состоялся 17 мая 2024 года. Тогда победил Усик раздельным решением судей.

На счету 37-летнего Усика рекорд в боксе — 22 победы (14 боев завершил досрочно), ни одного поражения. 36-летний Фьюри имеет профессиональный рекорд — 34 победы (24 боя завершил досрочно), одно поражение и одна ничья.