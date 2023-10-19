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Сегодня, 14:00

Усик — о бое Фьюри и Нганну: «Как может парень без опыта в боксе победить двухметрового гиганта?»

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) сомневается, что экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Франсису Нганну (0-0) удастся победить чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0).

«Этот поединок — хлеб с маслом для Тайсона Фьюри. Это мое отношение к боксу, и когда кто-то говорит, что Нганну может его уронить, я, наверное, соглашусь. Но я не уверен. Скажите, как может парень без опыта в боксе победить двухметрового гиганта, который занимается боксом уже 20 лет? Да, Нганну — чемпион UFC, я с этим не спорю. Но UFC — это не бокс», — сказал Усик на своем YouTube-канале.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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