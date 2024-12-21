Александр Усик: статистика и последние результаты до боя-реванша Усик vs Фьюри 2

Сегодня, 14:00
Украинец Александр Усик сразится с британцем Тайсоном Фьюри в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок пройдет на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде и начнется ориентировочно в 1.30 мск 22 декабря.
Усику 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне одержав 22 победы (включая 14 побед нокаутом).
В 2024 году Усик провел один бой, встретившись с Тайсоном Фьюри 18 мая на «Kingdom Arena», где и состоится реванш. Александр нанес Тайсону первое поражение в карьере (раздельным решением судей).
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд /
время
|
Рекорд
|
19 мая 2024
|
Тайсон Фьюри (34-1-1)
|
победа, SD
|
12 / 3.00
|
22-0
|
27 августа 2023
|
Даниель Дюбуа (22-2)
|
победа, TKO
|
9 / 1.49
|
21 августа 2022
|
Энтони Джошуа (28-4)
|
победа, SD
|
12 / 3.00
|
26 сентября 2021
|
Энтони Джошуа (28-4)
|
победа, UD
|
12 / 3.00
|
30 октября 2020
|
Дерек Чисора (35-13)
|
победа, UD
|
12 / 3.00
|
После первого поединка Усик стал абсолютным чемпионом мира, летом он оставил вакантным пояс IBF. На кону повторного боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя-реванша Усик vs Фьюри.