Фьюри вышел на бой с Усиком в образе Санта-Клауса

Британец Тайсон Фьюри вышел в ринг в образе Санта-Клауса перед боем с украинцем Александром Усиком.

Команда экс-чемпиона мира по версии WBC была в образе эльфов. Во время выхода Фьюри на арене звучала песня американской певицы Мэрайи Кэри — All I Want For Christmas Is You.