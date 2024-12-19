Александр Усик

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19 декабря состоялась пресс-конференция перед боем британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.
В рамках мероприятия состоялась дуэль взглядов между боксерами. Они молча смотрели друг на друга больше шести с половиной минут.
Реванш между Фьюри и Усиком состоится в ночь с 21 на 22 декабря. Поединок ориентировочно начнется в 1.30 по московскому времени. Боксеры будут биться за титулы
Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Бой Усик — Фьюри: соперники встретились лицом к лицу на пресс-конференции. Онлайн-трансляция