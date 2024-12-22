Усик вышел на поединок с Фьюри в образе янычара

Украинский боец Александр Усик вышел на реванш против британца Тайсона Фьюри.

Усик появился в образе янычара. На первый бой против Фьюри украинец выходил в одежде с символикой футбольного клуба «Полесье».

Фьюри вышел на бой с Усиком в образе Санта-Клауса.

Реванш Усика и Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой начнется примерно в 1.30 по московскому времени. В первом поединке 18 мая этого года Усик одержал победу над британцем раздельным решением судей.