Усик подерется с Фьюри в ночь на 19 мая в Саудовской Аравии

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе Kingdom Arena состоится вечер бокса, где в главном событии подерутся украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри в ночь с 18 на 19 мая. Их поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, на кону стоят WBC, WBA Super, WBO, IBF, IBO и The Ring начнется около 00.20 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых важных событий противостояния Фьюри и Усика. Их бой пройдет в формате 12 раундов по три минуты.

Усик является чемпионом мира по версиям WBA-Super, IBF, WBO, IBO, The Ring. В профессиональном боксе 37-летний украинец одержал 21 победу в 21 поединке. Фьюри — чемпион мира по версии WBC. У 35-летнего британца на профессиональном уровне — 34 победы и одна ничья.

Ознакомиться с прогнозами на исход поединка между Фьюри и Усиком можно по ссылке на материал «СЭ».

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