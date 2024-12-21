Александр Усик.

Началась прямая трансляция боксерского вечера серии Riyadh Season в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии состоится бой-реванш супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри. Ориентировочное время начала боя — в 1.30 мск. На кону титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелой весовой категории.

Полный кард турнира читайте в нашем материале.

«СЭ» также ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2. В России официальной трансляции реванша Усика и Фьюри не запланировано.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая 2024 года. Тогда украинский боксер-профессионал победил раздельным решением судей, а в июне добровольно отказался от титула IBF.