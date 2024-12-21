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Александр Усик — Тайсон Фьюри: началась прямая трансляция турнира — смотреть онлайн

Началась прямая трансляция боксерского вечера серии Riyadh Season в Эр-Рияде
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Началась прямая трансляция боксерского вечера серии Riyadh Season в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии состоится бой-реванш супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри. Ориентировочное время начала боя — в 1.30 мск. На кону титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелой весовой категории.

Полный кард турнира читайте в нашем материале.

«СЭ» также ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2. В России официальной трансляции реванша Усика и Фьюри не запланировано.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая 2024 года. Тогда украинский боксер-профессионал победил раздельным решением судей, а в июне добровольно отказался от титула IBF.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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